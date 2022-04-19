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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN.

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Как сообщает источник, 81-летний бразилец находится в госпитале имени Альберта Эйнштейна, где ранее проходил сеансы химиотерапии. Утверждается, что госпитализация не является плановой, но Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает.

По словам представителя Пеле, Джо Фраги, бразилец отправился в больницу на ежемесячное обследование.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Также Пеле выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.

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