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00:01 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Фрайбург» впервые в истории вышел в финал Кубка Германии

ТАСС, 19 апреля. «Фрайбург» со счетом 3:1 победил «Гамбург» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла во вторник в Гамбурге.

Фрайбург
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Забитыми мячами в составе «Фрайбурга» отметились Нильс Петерсен (11-я минута), Николас Хёфлер (17), Винченцо Грифо (34, с пенальти). У «Гамбурга» отличился Роберт Глатцель (88).

Клуб из Фрайбурга-им-Брайсгау сыграет в финале Кубка Германии впервые в истории. Впервые «Фрайбург» принял участие в розыгрыше турнира в сезоне-1975/76. До этого лучшим результатом клуба был выход в полуфинал в 2013 году, тогда «Фрайбург» проиграл «Штутгарту» (1:2). «Гамбург» не играл в финале Кубка Германии с 1987 года. Клуб становился обладателем трофея три раза (1963, 1976, 1987).

В финале кубка страны «Фрайбург» сыграет с победителем матча между «Лейпцигом» и «Унионом», который состоится 20 апреля.

Кубок Германии по футболу разыгрывается с 1935 года. Действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия». «Бавария» является рекордсменом по победам в турнире (20 раз). Финал текущего розыгрыша трофея состоится 21 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

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