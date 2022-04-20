Футбольный клуб «Фрайбург» впервые в истории вышел в финал Кубка Германии

Забитыми мячами в составе «Фрайбурга» отметились Нильс Петерсен (11-я минута), Николас Хёфлер (17), Винченцо Грифо (34, с пенальти). У «Гамбурга» отличился Роберт Глатцель (88).

Клуб из Фрайбурга-им-Брайсгау сыграет в финале Кубка Германии впервые в истории. Впервые «Фрайбург» принял участие в розыгрыше турнира в сезоне-1975/76. До этого лучшим результатом клуба был выход в полуфинал в 2013 году, тогда «Фрайбург» проиграл «Штутгарту» (1:2). «Гамбург» не играл в финале Кубка Германии с 1987 года. Клуб становился обладателем трофея три раза (1963, 1976, 1987).

В финале кубка страны «Фрайбург» сыграет с победителем матча между «Лейпцигом» и «Унионом», который состоится 20 апреля.