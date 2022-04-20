«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

В составе хозяев дублем отметился Лаутаро Мартинес. Также гол забил Робин Госенс.

Первый матч полуфинала Кубка Италии закончился со счетом 0:0.

В финале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.