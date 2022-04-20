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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»

9:0 по сумме двух матчей — это больно.

Ливерпуль
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ливерпуль» продолжает выигрывать у всех подряд — команда Юргена Клоппа не знает поражений во внутрианглийских турнирах с 29 декабря прошлого года, а в АПЛ у красных стало 11 побед в 12 последних матчах. На сей раз под каток попал «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

30-й тур АПЛ, получается, вышел скомканным. Из-за Кубка Англии встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» стала лишь пятой в туре, а последние его матчи пройдут в середине мая.

Команда Юргена Клоппа до сих пор всерьез претендует на четыре трофея в одном сезоне, поэтому «Ливерпулю» нужно побеждать в каждой игре. По сравнению с субботним полуфиналом Кубка Англии против «Манчестер Сити» у красных поменялись только два игрока: Жоэль Матип вышел вместо Ибраима Конате, а Джордан Хендерсон заменил Наби Кейта.

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 30, 19.04.2022, 22:00

Ливерпуль4Манчестер Юнайтед0

«Манчестер Юнайтед» такими успехами похвастаться не может. Помимо неудачных выступлений на поле и обсуждения кандидатуры нового главного тренера (которым, очевидно, станет Эрик тен Хаг из «Аякса») в клубе случилась другая беда. У главной звезды команды Криштиану Роналду накануне умер новорожденный сын. Конечно же, португалец пропустил матч с «Ливерпулем». «Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против “Ливерпуля” на “Энфилде” во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Сложно сказать, изменил бы расклад сил выход 37-летнего форварда на поле — настолько велика была разница в уровне команд. «Ливерпуль» без раскачки начал встречу быстрым голом. На 5-й минуте игры контратаку мерсисайдцев завершил Луис Диас. Ассистировал колумбийцу лучший бомбардир и распасовщик чемпионата Мохамед Салах. Для египтянина голевая передача стала 12-й в АПЛ.

Источник: Reuters

Проблемы «красных дьяволов» на этом не закончились: всего пятью минутами позднее с поля ушел Поль Погба. Травмированного француза поменял Джесси Лингард.

Свежий полузащитник не помешал разнообразной атакующей игре «Ливерпуля». На 22-й минуте матча Садьо Мане сделал заброс в штрафную на Салаха, а тот спокойно отправил мяч в ворота Давида Де Хеа. Для идеального матча новой мерсисайдской атакующей тройке не хватало голевой передачи Диаса и гола Мане — и они случились, но уже во втором тайме.

Источник: Reuters

У «Ливерпуля» были и другие моменты, но увеличить преимущество хозяева не смогли. Или не захотели. Периодически казалось, что нападающие красных проверяют технику друг друга, специально отдавая сильные и неточные передачи в решающих стадиях. У «Ливерпуля» все так легко получалось, что игроки могли позволить себе такие вольности. А вот у «Манчестер Юнайтед» были серьезные проблемы с атакой. Точнее, ее у «красных дьяволов» и не было. Редкие забросы из глубины на Маркуса Рэшфорда и Энтони Элангу становились разминкой для вратаря «Ливерпуля» Алиссона, который совершал рывки за пределы штрафной, чтобы совсем не застояться. Как итог — 9:0 по ударам и 3:0 по ударам в створ в первом тайме.

Источник: Reuters

На вторую половину матча Ральф Рангник выпустил более атакующий состав. В перерыве немец убрал многострадального защитника Фила Джонса (второе появление в АПЛ в сезоне) и выпустил вингера Джейдона Санчо. Англичанин добавил остроты нападению «Манчестер Юнайтед» — именно он нанес единственный удар в створ ворот «Ливерпуля». Тем не менее на гол гости так и не сподобились. Не получалось отправить мяч в ворота даже из положения вне игры — Алиссон справлялся и с ударами после свистка.

А вот «Ливерпулю» для полной красоты нужно было, чтобы забил Мане и отдал Диас. И это случилось: колумбиец прострелил с фланга, а сенегалец аккуратно переправил мяч в правый угол ворот «МЮ».

Источник: Reuters

Салаху было мало и этого, поэтому египетский форвард оформил дубль. Вышедший на замену Диогу Жота вывел его один на один с Де Хеа. Попытавшийся помочь своему вратарю Аарон Ван-Биссака в итоге помог вингеру «Ливерпуля» установить окончательный счет матча. Если вспомнить, что в первом круге красные разгромили своего исторического соперника со счетом 5:0, то картина для «Юнайтед» и их болельщиков максимально печальная.

Победа вывела «Ливерпуль» на промежуточное первое место в турнирной таблице. По крайней мере на один день — до матча «Манчестер Сити» с «Брайтоном».

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