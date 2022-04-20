Бруну о 0:4: «Ливерпуль» бьется за титул, «МЮ» — ни за что. Прошу прощения у болельщиков

«Я прошу прощения у болельщиков. Фанаты не заслуживают уровня нашей игры. Они заслуживают большего. То, как они остаются на трибунах и аплодируют нам… Это заслуживает большего. Мы должны повысить свой уровень. Но пока что есть, то есть.



Думаю, что все футболисты бегают, все стараются. Не думаю, что кто-то не выкладывается на 100 процентов. “Ливерпуль” бьется за титул, а мы — ни за что не бьемся. В этом разница. Мы должны посмотреть на себя и понять, что идет не так. Никто не может сдаться и подумать, что все кончено. Нам есть за что бороться», — сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».