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11:47 (мск), источник: Sports.Ru

Бруну о 0:4: «Ливерпуль» бьется за титул, «МЮ» — ни за что. Прошу прощения у болельщиков

Бруну Фернандеш отреагировал на поражение 0:4 в матче с «Ливерпулем».

Ливерпуль
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Источник: Reuters

«Я прошу прощения у болельщиков. Фанаты не заслуживают уровня нашей игры. Они заслуживают большего. То, как они остаются на трибунах и аплодируют нам… Это заслуживает большего. Мы должны повысить свой уровень. Но пока что есть, то есть.

Думаю, что все футболисты бегают, все стараются. Не думаю, что кто-то не выкладывается на 100 процентов. “Ливерпуль” бьется за титул, а мы — ни за что не бьемся. В этом разница. Мы должны посмотреть на себя и понять, что идет не так. Никто не может сдаться и подумать, что все кончено. Нам есть за что бороться», — сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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