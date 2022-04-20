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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Ральф Рангник: «Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» на шесть лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

«Мы не были готовы к голу на пятой минуте. Это изменило игру. В первом тайме мы были недостаточно хороши, уступали сопернику во всех важных аспектах. Первые 25 минут второго тайма мы были лучше и время от времени оказывали давление. Было два или три момента, но третий пропущенный мяч убил игру.

Такое поражение смущает, разочаровывает. Возможно, это даже унизительно. Мы должны признать, что “Ливерпуль” опережает нас на шесть лет. Когда в команду пришёл Юрген Клопп, они изменились и стали лучше. Речь идёт не только о команде, но и о клубе, и о городе. Это то, что мы должны сделать в ближайшем будущем», — приводит слова Рангника BBC.

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