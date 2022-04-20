Клопп о победе 4:0 над «МЮ»: Топ-футбол, просто приятно смотреть. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля»

— Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда действительно делает хорошо, так это адаптируется к изменениям. Учится прямо на поле. Порой это занимает немного больше времени.

Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды. Наш первый гол — чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами. Шикарный гол.

Второй гол — тоже прекрасный. Игровая связь между Садьо Мане и Мохамедом Салахом — они могли забивать больше. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля», — сказал Клопп.

О девяти голах в ворота «МЮ» за два матча: