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12:07 (мск), источник: Sports.Ru

Клопп о победе 4:0 над «МЮ»: Топ-футбол, просто приятно смотреть. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу со счетом 4:0 над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

— Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда действительно делает хорошо, так это адаптируется к изменениям. Учится прямо на поле. Порой это занимает немного больше времени.

Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды. Наш первый гол — чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами. Шикарный гол.

Второй гол — тоже прекрасный. Игровая связь между Садьо Мане и Мохамедом Салахом — они могли забивать больше. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля», — сказал Клопп.

О девяти голах в ворота «МЮ» за два матча:

«Такое случается не так часто. Я не думаю, что это будет часто. Это ненормальная ситуация», — заявил главный тренер «Ливерпуля».

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