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11:17 (мск), источник: Телеканал 360°

Фанаты «Ливерпуля» поддержали скорбящего Роналду аплодисментами и песней

Болельщики «Ливерпуля» на седьмой минуте матча с «Манчестер Юнайтед» поддержали Криштиану Роналду аплодисментами и песней You’ll Never Walk Alone. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «СпоRT».

Ливерпуль
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Манчестера» накануне сообщил печальную новость о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала двойню, девочка при родах выжила. Роналду отметил, что смерть ребенка — это самая большая боль, которую могут испытать родители. Он попросил фанатов не вмешиваться в его личную жизнь в такой скорбный период.

Бомбардир «Манчестер Юнайтед» пропустил матч с «Ливерпулем». Игроки обеих команд вышли на поле в черных траурных повязках, выражая таким образом соболезнования Роналду.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» — 0:4. Мерсисайдцы набрали 76 очков в 32 матчах и вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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