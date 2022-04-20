Фанаты «Ливерпуля» поддержали скорбящего Роналду аплодисментами и песней

Нападающий «Манчестера» накануне сообщил печальную новость о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала двойню, девочка при родах выжила. Роналду отметил, что смерть ребенка — это самая большая боль, которую могут испытать родители. Он попросил фанатов не вмешиваться в его личную жизнь в такой скорбный период.