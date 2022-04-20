«Арсенал» потерял шансы на титул. Лондонцы не побеждают в АПЛ уже 18 лет

Клуб не побеждает в национальном первенстве 18 лет.

Последний раз лондонцы поднимали титул над головой в легендарном сезоне-2003/2004. Тогда «канониры» остались непобедимыми, выиграв 26 матчей и 12 раз сыграв вничью. Это достижение по сей день остаётся уникальным в Англии.

Команда тренера Микеля Артеты занимает 5-е место с 54 очками. В 7 оставшихся матчах «канониры» могут набрать максимум 75 баллов, тогда как у «Ливерпуля» уже 76.

Напомним, 16 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» выиграл у «Арсенала» со счётом 1:0.