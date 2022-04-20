Криштиану Роналду принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, сегодня, 20 апреля, португальский футболист прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0.