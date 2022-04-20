«Бавария» готова продать Роберта Левандовского за € 40 млн

По информации источника, в ближайшее время руководство мюнхенцев проведёт встречу с агентом футболиста Пини Захави. Немецкий клуб не исключает продажи поляка во время летнего трансферного окна. «Бавария» хочет получить минимум € 40 млн за своего форварда. Захави уверен, что каталонская «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» готовы заплатить эту сумму.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.