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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» готова продать Роберта Левандовского за € 40 млн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может летом покинуть клуб, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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Источник: Reuters

По информации источника, в ближайшее время руководство мюнхенцев проведёт встречу с агентом футболиста Пини Захави. Немецкий клуб не исключает продажи поляка во время летнего трансферного окна. «Бавария» хочет получить минимум € 40 млн за своего форварда. Захави уверен, что каталонская «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» готовы заплатить эту сумму.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 голов и шесть результативных передач в 42 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

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