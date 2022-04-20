Польский клуб расторг контракт с российским футболистом
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский футболист Илья Жигулев покинул клуб «Заглембе», сообщается на сайте польской футбольной команды.
Заглембе Л
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский футболист Илья Жигулев покинул клуб «Заглембе», сообщается на сайте польской футбольной команды.
Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Жигулев перешел в «Заглембе» из «Краснодара» в августе 2021 года. В составе команды он провел 15 игр и отметился двумя голевыми передачами.
«Илья, спасибо. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Ранее польский клуб покинул еще один российский игрок, полузащитник Евгений Башкиров.