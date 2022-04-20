Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Метц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа
Клермон Фут
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Реймс
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
19:45
Удинезе
Салернитана
01
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Спартак
01
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Зенит
П 6:5
22
Футбол. Кубок России
14:30
Енисей
Рубин
31
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский клуб расторг контракт с российским футболистом

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский футболист Илья Жигулев покинул клуб «Заглембе», сообщается на сайте польской футбольной команды.

Заглембе Л
Наверх

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Жигулев перешел в «Заглембе» из «Краснодара» в августе 2021 года. В составе команды он провел 15 игр и отметился двумя голевыми передачами.

«Илья, спасибо. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее польский клуб покинул еще один российский игрок, полузащитник Евгений Башкиров.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
Мария Шарапова объявила, что ждет ребенка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь