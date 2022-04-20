«Ференцварош» под руководством Черчесова впервые за пять лет вышел в финал Кубка Венгрии
ТАСС, 20 апреля. Футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 4:1 победил «Дьёр» в полуфинальном матче Кубка Венгрии по футболу. Встреча прошла в среду в Дьёре.
ТАСС, 20 апреля. Футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 4:1 победил «Дьёр» в полуфинальном матче Кубка Венгрии по футболу. Встреча прошла в среду в Дьёре.
Забитыми мячами в составе «Ференцвароша» отметились Франк Боли (23 и 52-я минуты), Кристоффер Закариассен (32), Марко Марин (78). У «Дьёра» отличился Патрик Бачча (73).
Подопечные Черчесова вышли в финал национального кубка впервые за пять лет. «Ференцварош» является рекордсменом по победам в Кубке Венгрии (23 титула), вторым по этому показателю идет МТК (13 побед). В финале нынешнего турнира «Ференцварош» сыграет с «Пакшем» 11 мая.
Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Ранее он тренировал сборную России, «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Терек» (ныне «Ахмат»), сочинскую «Жемчужину», польскую «Легию» и австрийский «Ваккер-Тироль».