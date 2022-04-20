«Ференцварош» под руководством Черчесова впервые за пять лет вышел в финал Кубка Венгрии

Подопечные Черчесова вышли в финал национального кубка впервые за пять лет. «Ференцварош» является рекордсменом по победам в Кубке Венгрии (23 титула), вторым по этому показателю идет МТК (13 побед). В финале нынешнего турнира «Ференцварош» сыграет с «Пакшем» 11 мая.