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23:00 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» под руководством Черчесова впервые за пять лет вышел в финал Кубка Венгрии

ТАСС, 20 апреля. Футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 4:1 победил «Дьёр» в полуфинальном матче Кубка Венгрии по футболу. Встреча прошла в среду в Дьёре.

Ференцварош
Дьер
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Источник: AP 2022

Забитыми мячами в составе «Ференцвароша» отметились Франк Боли (23 и 52-я минуты), Кристоффер Закариассен (32), Марко Марин (78). У «Дьёра» отличился Патрик Бачча (73).

Подопечные Черчесова вышли в финал национального кубка впервые за пять лет. «Ференцварош» является рекордсменом по победам в Кубке Венгрии (23 титула), вторым по этому показателю идет МТК (13 побед). В финале нынешнего турнира «Ференцварош» сыграет с «Пакшем» 11 мая.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Ранее он тренировал сборную России, «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Терек» (ныне «Ахмат»), сочинскую «Жемчужину», польскую «Легию» и австрийский «Ваккер-Тироль».

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