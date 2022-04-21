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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил «Челси», «Лестер» и «Эвертон» сыграли вничью

«Арсенал» победил «Челси» в рамках перенесенного матча 25-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Арсенал
Челси
Эвертон
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «Арсенала» отличились Эмил Смит-Роу и Эдвард Нкетиа, который оформил дубль. У «Челси» голы забили Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта.

В других матчах дня «Эвертон» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1. А «Ньюкасл» победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка и 3-я строчка. В активе «Эвертона» 29 очков и 17-я позиция, а у «Лестера» 41 очко и 9-е место. «Ньюкасл» набрал 40 очков и идет на 11-й строчке, а «Кристал Пэлас» занимает 14-ю позицию с 37 очками.

Челси
2:4
Первый тайм: 2:2
Арсенал
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