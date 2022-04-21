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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» Тедеско победил «Унион» и вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в полуфинале Кубка Германии. Матч закончился со счетом 2:1.

РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

У гостей счет на 25-й минуте матча открыл Шеральдо Беккер. В составе хозяев голом с пенальти на 61-й минуте отметился Андре Силва. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1.

Финал Кубка Германии пройдет 21 мая в Берлине.

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