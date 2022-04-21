«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» во втором матче полуфинала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0 (общий счет 3:0).
Ювентус
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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» во втором матче полуфинала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0 (общий счет 3:0).
Первый гол в матче на 32-й минуте забил Федерико Бернардески. Удвоил преимущество хозяев Данило, который отличился на 90+4-й минуте.
Во втором матче полуфинала «Интер» по сумме двух матчей выиграл у «Милана» — 3:0.
Финал Кубка Италии состоится 11 мая в Риме.