«Головин — наша жемчужина». Гол российского футболиста принес «Монако» победу в дерби: видео

Последнее время дела Александра Головина во Франции идут все лучше и лучше. За предыдущие пять матчей он сделал три ассиста, а в сегодняшнем дерби с «Ниццей» наконец-то забил сам.

Под конец добавленного к первому тайму времени Александр добил мяч в ворота после неудачного сейва вратаря Вальтера Бенитеса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=698191589&id=456239022&hash=a3fee4766a733d52&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч Головина стал победным — дерби закончилось со счетом 1:0. А еще Александр забил за клуб впервые с матча против «Бордо», который состоялся аж 3 октября.

Для «Монако» эта победа тоже была важна вдвойне: клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, а «Ницца» — прямой конкурент монегасков.

Естественно, после матча болельщики «Монако» были в восторге от действий Александра.

«Матч довольно нервный, но сегодня победа за “Монако”! Поздравляем всех! Головин должен играть в основном составе!»

«Это большая победа. Спасибо Головину».

«Царь (прозвище Головина во Франции) возвращается».

«Серьезно, что за эстет, что за футболист, наша жемчужина… Некоторые унижали его в то время, когда он наш лучший игрок. Мастер».