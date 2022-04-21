«Головин — наша жемчужина». Гол российского футболиста принес «Монако» победу в дерби: видео
Саша, еще!
Саша, еще!
Последнее время дела Александра Головина во Франции идут все лучше и лучше. За предыдущие пять матчей он сделал три ассиста, а в сегодняшнем дерби с «Ниццей» наконец-то забил сам.
Под конец добавленного к первому тайму времени Александр добил мяч в ворота после неудачного сейва вратаря Вальтера Бенитеса.
Мяч Головина стал победным — дерби закончилось со счетом 1:0. А еще Александр забил за клуб впервые с матча против «Бордо», который состоялся аж 3 октября.
Для «Монако» эта победа тоже была важна вдвойне: клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, а «Ницца» — прямой конкурент монегасков.
Естественно, после матча болельщики «Монако» были в восторге от действий Александра.
«Матч довольно нервный, но сегодня победа за “Монако”! Поздравляем всех! Головин должен играть в основном составе!»
«Это большая победа. Спасибо Головину».
«Царь (прозвище Головина во Франции) возвращается».
«Серьезно, что за эстет, что за футболист, наша жемчужина… Некоторые унижали его в то время, когда он наш лучший игрок. Мастер».
Остается надеяться, что Головин продолжит в том же духе — впереди у «Монако» решающие матчи за борьбу в Лиге чемпионов, а переживается за наших футболистов за рубежом в наши дни как никогда прежде.