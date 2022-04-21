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10:45 (мск), источник: Sport24

«Головин — наша жемчужина». Гол российского футболиста принес «Монако» победу в дерби: видео

Саша, еще!

Монако
НиццаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Последнее время дела Александра Головина во Франции идут все лучше и лучше. За предыдущие пять матчей он сделал три ассиста, а в сегодняшнем дерби с «Ниццей» наконец-то забил сам.

Под конец добавленного к первому тайму времени Александр добил мяч в ворота после неудачного сейва вратаря Вальтера Бенитеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч Головина стал победным — дерби закончилось со счетом 1:0. А еще Александр забил за клуб впервые с матча против «Бордо», который состоялся аж 3 октября.

Для «Монако» эта победа тоже была важна вдвойне: клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, а «Ницца» — прямой конкурент монегасков.

Естественно, после матча болельщики «Монако» были в восторге от действий Александра.

«Матч довольно нервный, но сегодня победа за “Монако”! Поздравляем всех! Головин должен играть в основном составе!»

«Это большая победа. Спасибо Головину».

«Царь (прозвище Головина во Франции) возвращается».

«Серьезно, что за эстет, что за футболист, наша жемчужина… Некоторые унижали его в то время, когда он наш лучший игрок. Мастер».

Остается надеяться, что Головин продолжит в том же духе — впереди у «Монако» решающие матчи за борьбу в Лиге чемпионов, а переживается за наших футболистов за рубежом в наши дни как никогда прежде.

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