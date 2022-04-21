Mirror: игрокам «МЮ» сообщили о назначении тен Хага. Официальное объявление — в субботу

По информации источника, клуб сделает официальное объявление о назначении нидерландца после матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится в субботу, 23 апреля.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.