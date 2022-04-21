«Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не реализовал два пенальти

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».

В составе гостей отличились Давид Алаба (12-я минута), Марко Асенсио (45) и Лукас (90+6). У хозяев поля гол забил Анте Будимир (13). По ходу встречи мадридцы дважды за семь минут зарабатывали право на пенальти. Оба раза Карим Бензема не смог переиграть голкипера соперника Серхио Эрреру.

«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице (44 очка). В следующем туре «Реал» 30 апреля примет «Эспаньол», а «Осасуна» 1 мая сыграет на выезде с «Эльче».