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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не реализовал два пенальти

Футболисты мадридского «Реала» выиграли у «Осасуны» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».

В составе гостей отличились Давид Алаба (12-я минута), Марко Асенсио (45) и Лукас (90+6). У хозяев поля гол забил Анте Будимир (13). По ходу встречи мадридцы дважды за семь минут зарабатывали право на пенальти. Оба раза Карим Бензема не смог переиграть голкипера соперника Серхио Эрреру.

«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице (44 очка). В следующем туре «Реал» 30 апреля примет «Эспаньол», а «Осасуна» 1 мая сыграет на выезде с «Эльче».

В другом матче дня «Хетафе» выиграла у «Сельты» — 2:0.

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