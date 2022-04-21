«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом

52-летний голландец подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. тен Хаг возглавит «МЮ» по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

«За последние четыре года в “Аяксе” Эрик зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным, атакующим футболом своей команды и приверженностью молодым игрокам. Мы желаем Эрику удачи, поскольку он сосредоточен на успешном завершении сезона в “Аяксе”, и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в “Манчестер Юнайтед” этим летом», — сказал спортдиректор «МЮ» Джон Мерто.