Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон могут стать совладельцами «Челси»

Спортсмены вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести клуб. Консорциум возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон. Сообщается, что Хэмилтон и Уильямс согласны вложить по 10 миллионов фунтов каждый.

По данным источника, в консорциум также входит глава World Athletics Себастьян Коу.

Согласно планам, в случае успешного завершения сделки контрольный пакет акций «Челси» будет принадлежать компании Harris Blitzer Sports & Entertaiment, которую возглавляют американские бизнесмены Джош Харрис и Дэвц Блитцер. При этом им для начала нужно будет избавиться от миноритарного пакета акций «Кристал Пэлас», которым они владеют.