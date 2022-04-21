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17:23 (мск), источник: Life.ru

«Никогда не забудем этот момент»: Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память о своём умершем новорождённом сыне. Об этом он написал в своих соцсетях.

Манчестер Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Перенесённый матч 30-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» прошёл во вторник на стадионе «Энфилд». Роналду пропускал игру из-за смерти ребёнка. На седьмой минуте встречи, символизировавшей номер, под которым выступает португалец, болельщики «Ливерпуля» устроили продолжительные аплодисменты и исполнили гимн клуба.

Один мир. Один вид спорта. Одна огромная семья. Спасибо тебе, «Энфилд». Моя семья никогда не забудет этот момент, ваше уважение и сострадание
Криштиану Роналду
нападающий «Манчестер Юнайтед»

37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.

Напомним, что Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. В его союзе с моделью Джорджиной Родригес девочка стала вторым ребёнком. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку. А первый сын футболиста появился на свет в 2010-м от неизвестной женщины. Кроме того, у Роналду есть двойня от суррогатной матери.

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Первый тайм: 2:0
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