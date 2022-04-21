«Никогда не забудем этот момент»: Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне

Перенесённый матч 30-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» прошёл во вторник на стадионе «Энфилд». Роналду пропускал игру из-за смерти ребёнка. На седьмой минуте встречи, символизировавшей номер, под которым выступает португалец, болельщики «Ливерпуля» устроили продолжительные аплодисменты и исполнили гимн клуба.

Один мир. Один вид спорта. Одна огромная семья. Спасибо тебе, «Энфилд». Моя семья никогда не забудет этот момент, ваше уважение и сострадание

Напомним, что Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. В его союзе с моделью Джорджиной Родригес девочка стала вторым ребёнком. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку. А первый сын футболиста появился на свет в 2010-м от неизвестной женщины. Кроме того, у Роналду есть двойня от суррогатной матери.