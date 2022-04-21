Тен Хаг получит в «МЮ» 240 млн евро на реконструкцию состава

Сегодня «МЮ» официально объявил, что голландец возглавит команду по окончании нынешнего сезона. Еще действующий тренер «Аякса» подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. «МЮ» выплатит «Аяксу» компенсацию в размере трех млн евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.

Столь внушительная сумма потребуется тен Хагу на реструктуризацию состава. Ранее временный главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что приобретения трех-четырех новых футболистов будет недостаточно, с учетом того, что у некоторых игроков заканчиваются контракты, и они намерены покинуть английский клуб. Издание считает, что летом до 12 игроков «МЮ» сменят клубную прописку.