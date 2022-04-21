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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:39 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Тен Хаг получит в «МЮ» 240 млн евро на реконструкцию состава

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» готово выделить своему новому главному тренеру Эрику тен Хагу почти 240 млн евро (200 млн фунтов стерлингов) в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня «МЮ» официально объявил, что голландец возглавит команду по окончании нынешнего сезона. Еще действующий тренер «Аякса» подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. «МЮ» выплатит «Аяксу» компенсацию в размере трех млн евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.

Столь внушительная сумма потребуется тен Хагу на реструктуризацию состава. Ранее временный главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что приобретения трех-четырех новых футболистов будет недостаточно, с учетом того, что у некоторых игроков заканчиваются контракты, и они намерены покинуть английский клуб. Издание считает, что летом до 12 игроков «МЮ» сменят клубную прописку.

«МЮ» вылетел уже в ⅛ финала Лиги чемпионов, не сумев пройти «Атлетико» (1:1, 0:1). Под большим вопросом попадание клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне. На данный момент «МЮ» занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) — после 33 матчей у команды 54 очка. На три балла больше у «Арсенала» и «Тоттенхэма», которые, к тому же, провели на один матч меньше.

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