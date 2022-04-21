Аршавин 13 лет удерживает статус единственного в истории АПЛ автора покера на «Энфилде»

21 апреля 2009 года, ровно 13 лет назад, в составе лондонского «Арсенала» полузащитник сборной России четырежды поразил ворота «Ливерпуля» и вписал своё имя в историю чемпионата Англии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9aJrU5-iJyg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».