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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин 13 лет удерживает статус единственного в истории АПЛ автора покера на «Энфилде»

Российский экс-футболист Андрей Аршавин уже 13 лет удерживает статус единственного в истории английской Премьер-лиги автора покера на «Энфилде».

Ливерпуль
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Источник: AFP 2022

21 апреля 2009 года, ровно 13 лет назад, в составе лондонского «Арсенала» полузащитник сборной России четырежды поразил ворота «Ливерпуля» и вписал своё имя в историю чемпионата Англии.

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Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».

Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. В настоящее время Андрей занимает должность заместителя генерального директора «Зенита».

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