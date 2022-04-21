Магуайру сообщили о бомбе в его доме. Полиция с собаками осмотрела территорию, но ничего не нашла

Как пишет Sky Sports, защитнику «Манчестер Юнайтед» сообщили, что в доме, где он проживает с невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Футболист серьезно отнесся к этому сообщению и обратился в полицию Чешира. Полиция, используя собак-ищеек, осмотрела дом, но ничего не обнаружила.

«В течение последних суток Харри получил сообщения о серьезной угрозе дому, где живет его семья. Он сообщил об этом в полицию, которая сейчас ведет расследование. Безопасность семьи и близких — это, безусловно, приоритет Харри. Он продолжит в обычном режиме готовиться к матчу, который состоится на выходных, и не будет давать комментариев на эту тему», — заявил представитель капитана «Манчестер Юнайтед».