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18:58 (мск), источник: Sports.Ru

Магуайру сообщили о бомбе в его доме. Полиция с собаками осмотрела территорию, но ничего не нашла

Харри Магуайру сообщили об угрозе взрыва в его доме, но полиция не нашла бомбу.

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Источник: AP 2022

Как пишет Sky Sports, защитнику «Манчестер Юнайтед» сообщили, что в доме, где он проживает с невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Футболист серьезно отнесся к этому сообщению и обратился в полицию Чешира. Полиция, используя собак-ищеек, осмотрела дом, но ничего не обнаружила.

«В течение последних суток Харри получил сообщения о серьезной угрозе дому, где живет его семья. Он сообщил об этом в полицию, которая сейчас ведет расследование. Безопасность семьи и близких — это, безусловно, приоритет Харри. Он продолжит в обычном режиме готовиться к матчу, который состоится на выходных, и не будет давать комментариев на эту тему», — заявил представитель капитана «Манчестер Юнайтед».

«Никого не пришлось эвакуировать, но в качестве меры предосторожности ищейки обследовали дом в четверг, 21 апреля. Также были осмотрены сад и прилегающие районы», — сообщили в полиции.

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