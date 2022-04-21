Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»

Россиянин набрал 67% голосов болельщиков за звание лучшего игрока встречи. Напомним, Головин забил победный мяч в ворота «Ниццы». Гол в матче с «Ниццей» стал третьим результативным действием полузащитника в последних трёх играх Лиги 1. До этого футболист отдал по голевой передаче в матче с «Труа» и с «Ренном».
Напомним, «Монако» в 33 матчах набрал 56 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (77). Действующий чемпион Франции — «Лилль».