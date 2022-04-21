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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков в матче 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Ниццей» (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

Монако
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Источник: Reuters

Россиянин набрал 67% голосов болельщиков за звание лучшего игрока встречи. Напомним, Головин забил победный мяч в ворота «Ниццы». Гол в матче с «Ниццей» стал третьим результативным действием полузащитника в последних трёх играх Лиги 1. До этого футболист отдал по голевой передаче в матче с «Труа» и с «Ренном».

Напомним, «Монако» в 33 матчах набрал 56 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (77). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

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