Эммануэль Макрон: «Нужно бороться, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1. Невероятный игрок»
Эммануэль Макрон хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».
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Эммануэль Макрон хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».
«К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в “Марсель” даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок», — сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.
Сообщалось, что Макрон и Мбаппе регулярно общаются с 2018 года.