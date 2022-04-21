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20:26 (мск), источник: Sports.Ru

Эммануэль Макрон: «Нужно бороться, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1. Невероятный игрок»

Эммануэль Макрон хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в “Марсель” даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок», — сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.

Сообщалось, что Макрон и Мбаппе регулярно общаются с 2018 года.

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