Эммануэль Макрон: «Нужно бороться, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1. Невероятный игрок»

«К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в “Марсель” даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок», — сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.