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21 апреля, источник: Чемпионат.com

Роналдиньо назвал футболиста, которого взял бы в свою команду мечты

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо назвал игрока, которого взял бы в свою команду мечты.

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Источник: РИА "Новости"

«Если выбирать кого-то одного за всю историю футбола, то это был бы Марадона. Я никогда с ним не играл, видел только со стороны. Было бы здорово, если бы он был в моей команде», — сказал Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Delantero09.

Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».

Марадона на протяжении карьеры выступал за «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Боку Хуниорс» и другие команды. Легендарный аргентинец скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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