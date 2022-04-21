Роналдиньо назвал футболиста, которого взял бы в свою команду мечты

«Если выбирать кого-то одного за всю историю футбола, то это был бы Марадона. Я никогда с ним не играл, видел только со стороны. Было бы здорово, если бы он был в моей команде», — сказал Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Delantero09.

Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».