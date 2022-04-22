Роналду показал фото с семьей и новорожденной дочерью: «Дом, милый дом»

«Дом, милый дом. Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то с нами. Хочу поблагодарить всех за добрые слова. Ваша поддержка очень для нас важна. Мы все почувствовали, с какой любовью и уважением вы относитесь к нашей семье. Надо быть благодарными за ту жизнь, которую мы привели в этот мир», — написал Роналду в соцсетях.