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00:32 (мск), источник: Sport24

Роналду показал фото с семьей и новорожденной дочерью: «Дом, милый дом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду показал фотографию с семьей после рождения дочери.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Ранее стало известно о смерти новорожденного сына Роналду.

«Дом, милый дом. Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то с нами. Хочу поблагодарить всех за добрые слова. Ваша поддержка очень для нас важна. Мы все почувствовали, с какой любовью и уважением вы относитесь к нашей семье. Надо быть благодарными за ту жизнь, которую мы привели в этот мир», — написал Роналду в соцсетях.

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