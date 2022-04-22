Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Бернли
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
21.04
Кадис
Атлетик
23
Футбол. Зарубежный
21.04
Леванте
Севилья
23
Футбол. Зарубежный
21.04
Эспаньол
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Майнц
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
21.04
Кадис
Атлетик
23
21.04
Леванте
Севилья
23
21.04
Эспаньол
Райо Вальекано
01
20.04
Осасуна
Реал
13
20.04
Сельта
Хетафе
02
20.04
Атлетико
Гранада
00
19.04
Вильярреал
Валенсия
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Обамеянга

В ночь с 21 на 22 апреля мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 1:0.

Барселона
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Единственный гол был забит в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Ферран Торрес.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.

Читайте также
Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
 Евгения Медведева показала новые снимки с необычной фотосессии
Такого от Овечкина никто не ждал! Широкий жест великого хоккеиста (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь