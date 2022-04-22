Хэмилтон подтвердил вложение денег в заявку на покупку «Челси»

«Да, это правда. Я с детства слежу за футболом. Я играл в футбол, наверное, лет с четырех и до 17, играл в школьной команде каждый год. Я люблю спорт. Футбол — самый популярный спорт в мире, а “Челси” — один из самых успешных клубов. Когда я услышал об этом варианте, то подумал, что это одна из самых больших возможностей стать частью чего-то великого», — сказал пилот «Мерседеса» во время пресс-конференции FIA перед началом этапа в Имоле, запись которой приводит Sky Sports.