Хэмилтон подтвердил вложение денег в заявку на покупку «Челси»
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон подтвердил, что вложил деньги в одну из заявок на покупку футбольного клуба «Челси».
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон подтвердил, что вложил деньги в одну из заявок на покупку футбольного клуба «Челси».
Ранее сообщалось, что Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести лондонский футбольный клуб. По информации источника Sky News, спортсмены согласились внести примерно по 10 миллионов фунтов в заявку, возглавляемую бывшим президентом «Ливерпуля» Мартином Бротоном.
«Да, это правда. Я с детства слежу за футболом. Я играл в футбол, наверное, лет с четырех и до 17, играл в школьной команде каждый год. Я люблю спорт. Футбол — самый популярный спорт в мире, а “Челси” — один из самых успешных клубов. Когда я услышал об этом варианте, то подумал, что это одна из самых больших возможностей стать частью чего-то великого», — сказал пилот «Мерседеса» во время пресс-конференции FIA перед началом этапа в Имоле, запись которой приводит Sky Sports.
Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.