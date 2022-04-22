Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
21.04
Эспаньол
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Леванте
Севилья
23
Футбол. Зарубежный
21.04
Кадис
Атлетик
23
Футбол. Зарубежный
21.04
Бернли
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Бернли
Саутгемптон
20
20.04
Манчестер Сити
Брайтон
30
20.04
Эвертон
Лестер
11
20.04
Челси
Арсенал
24
20.04
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
10
19.04
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
40
17.04
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
11
17.04
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон подтвердил вложение денег в заявку на покупку «Челси»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон подтвердил, что вложил деньги в одну из заявок на покупку футбольного клуба «Челси».

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести лондонский футбольный клуб. По информации источника Sky News, спортсмены согласились внести примерно по 10 миллионов фунтов в заявку, возглавляемую бывшим президентом «Ливерпуля» Мартином Бротоном.

«Да, это правда. Я с детства слежу за футболом. Я играл в футбол, наверное, лет с четырех и до 17, играл в школьной команде каждый год. Я люблю спорт. Футбол — самый популярный спорт в мире, а “Челси” — один из самых успешных клубов. Когда я услышал об этом варианте, то подумал, что это одна из самых больших возможностей стать частью чего-то великого», — сказал пилот «Мерседеса» во время пресс-конференции FIA перед началом этапа в Имоле, запись которой приводит Sky Sports.

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
Мария Шарапова объявила, что ждет ребенка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь