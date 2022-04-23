«ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт в размере 50 миллионов евро в год
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обдумывает новое предложение клуба по контракту, сообщает goal.com.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обдумывает новое предложение клуба по контракту, сообщает goal.com.
По информации источника, руководство французской команды предложило контракт с зарплатой 50 млн евро в год плюс подписные бонусы, что сделает 23-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком команды. Также «ПСЖ» согласился предоставить Мбаппе 100% имиджевых прав, в то время как претендующий на футболиста мадридский «Реал» готов предложить схему — 50 на 50. Отмечается, что из-за этого вопроса испанская команда может упустить игрока.
Ожидается, что переговоры между Мбаппе и «ПСЖ» продолжатся в Дохе на этой неделе.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года (в сезоне-2017/18 — на правах аренды из «Монако», с лета 2018 года — полноценно). В составе парижан нападающий сыграл 212 матчей и забил 165 мячей, трижды став чемпионом Франции. Еще один чемпионский титул он завоевал с «Монако».