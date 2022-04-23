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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду стал первым в мире игроком, преодолевшим отметку 100 голов в АПЛ и Ла Лиге

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче своей команды против «Арсенала» отметился забитым мячом. Он стал для него 100-м в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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Источник: Reuters

Таким образом, португалец стал первым в мире игроком, которому удалось забить 100 голов сразу в двух топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге и АПЛ. Стоит отметить, что эта игра стала для него первой после смерти новорожденного ребенка.

Напомним, что Роналду на протяжении девяти сезонов защищал цвета мадридского «Реала». Он забил 311 мячей в 292 матчах Ла Лиги.

Встреча между соперниками завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:1. За лондонцев отличились Нуну Тавареш, Букайо Сака (с пенальти) и Гранит Джака. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Бруну Фернандеш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

После этой игры «Арсенал» опередил «Тотенхэм» и поднялся на четвертое место в таблице. «Манчестер Юнайтед» продолжает занимать шестую позицию. Сегодня «красные дьяволы» могут опуститься ниже, если «Вест Хэм» в своем матче обыграет «Челси».

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