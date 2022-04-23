«Лейпциг» Тедеско проиграл впервые за 16 матчей — «Униону» дома
«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 16 матчей.
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«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 16 матчей.
Команда Доменико Тедеско дома уступила «Унион Берлин» (1:2) в 31-м туре чемпионата Германии.
До сегодняшнего дня последнее поражение датировалось 5 февраля, с тех пор «Лейпциг» победил 11 раз и четырежды сыграл вничью.
В следующем матче немецкий клуб встретится с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы — это случится 28 апреля.