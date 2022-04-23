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20:03 (мск), источник: Life.ru

Футболист «Манчестер Сити» Жезус оформил покер в матче чемпионата Англии

Бразильский нападающий забил четыре гола уже к 53-й минуте встречи.

Манчестер Сити
УотфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «горожан».

Героем встречи стал бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Он оформил покер уже к 53-й минуте. Ещё один гол в составе хозяев забил испанский полузащитник Родри, при этом передачу ему отдал Жезус.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 80 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. Занимающий второе место «Ливерпуль» отстаёт от неё на четыре балла, но имеет игры в запасе. «Уотфорд» с 22 очками располагается на предпоследней, 19-й позиции.

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5:1
Первый тайм: 3:1
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