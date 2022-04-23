Футболист «Манчестер Сити» Жезус оформил покер в матче чемпионата Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «горожан».

Героем встречи стал бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Он оформил покер уже к 53-й минуте. Ещё один гол в составе хозяев забил испанский полузащитник Родри, при этом передачу ему отдал Жезус.