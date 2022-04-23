«Интер» победил «Рому» и поднялся на первое место в Серии А

В составе нерадзурри голы забивали Дензел Дюмфрис, Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес. За гостей отличился Генрих Мхитарян.

Благодаря победе в этом матче «Интер» поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 72 очка в 33 матчах. У идущего вторым «Милана» 71 очко. «Рома» занимает 5-ю строчку: 58 очков после 34 игр.