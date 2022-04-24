Головин — талисман «Монако»: когда он в старте, команда побеждает

В такой прекрасной форме «Монако» не был с прошлой весны. И даже тогда княжеская команда смогла в чемпионате одержать только пять побед подряд, а сейчас — уже шесть.

Конечно, в прорыве монегасков заслуга Филиппа Клемана: бельгийский тренер долго раскачивался на новом посту, но сейчас уже точно можно сказать, что он избавился от багажа Нико Ковача и подогнал футболистов под собственные идеи. А нам особенно приятно, что старт победной серии «Монако» совпал с полным выздоровлением Александра Головина.

Матч с «Сент-Этьеном» стал для российского хавбека шестым подряд, в котором он выходил в стартовом составе. И в каждой из этих встреч «Монако» набирал по три очка, в том числе с сильными противниками — «ПСЖ», «Ренном» и «Ниццей».

«Сент-Этьен» тоже было сложно одолеть. Он хоть и аутсайдер, но все еще рекордсмен по числу чемпионских титулов во Франции. И, конечно, команда с такой историей не хочет возвращаться в лигу 2 спустя 18 лет в элите. А особенно этого не хотят болельщики.

«Монако» превзошел хозяев во всем. Кроме владения мячом. Это уже похоже на почерк Клемана: монегаски третий раз подряд уступают сопернику во владении, но побеждают. Головин, конечно, играет важную роль в структуре бельгийца. Он в очередной раз вышел на левом фланге полузащиты и активно взаимодействовал с левым защитником Кайо Энрике. Правда, штатный исполнитель угловых Головин на этот раз не подал ни одного — «Монако» просто при нем их не зарабатывал.

В результативных атаках россиянин тоже не участвовал, хотя первый гол пришел именно с левого фланга: Александр сместился в середину поля, освободив коридор Кайо Энрике — и бразилец легко подал на Бен Йеддера. Почти сразу же «Монако» удвоил счет, только на этот раз быстрая атака шла по правой бровке, а Фолланд замкнул передачу Желсона Мартинша.

Незадолго до перерыва «Сент-Этьен» отыграл один мяч с пенальти, а на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу «Монако» заменили Головина. Конечно, для Александра это проходная игра, и очень жаль, что он прервал серию из трех матчей с результативными действиями. Но в этот день в свете софитов были его партнеры. А также защитник «Сент-Этьена» Колодзейчак, который через две минуты после замены Головина срезал мяч в свои ворота, сделал счет 1:3, а заодно спровоцировал публику на стадионе «Жоффруа Гишар». Болельщики «Сент-Этьена» и так весь матч жгли пиротехнику, но бригада арбитров больше часа закрывала на это глаза и увела команды с поля, лишь когда поле заволокло дымом, а с трибуны активных фанатов запустили фейерверки.

Это далеко не первый раз, когда из-за фанатов «Сент-Этьена» возникают проблемы. Даже в этом сезоне они уже отличились: перед началом октябрьского матча с «Анже» забросали поле фаерами и прожгли сетку ворот. Старт той игры отложили на час.

Эта встреча возобновилась спустя 35 минут при счете 1:3 и уже без Головина на поле. Команды доигрывали на автомате: Боаду установил окончательный счет, а «Монако» наконец-то оформил победу в этом долгом матче.