«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» и в десятый раз стал чемпионом Франции

Гол в составе парижан на 68-й минуте забил Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это четвертый мяч в ныненшнем сезоне в лиге 1. Сравнял счет на 88-й минуте Жан Корентен.

За четыре тура до конца чемпионата второе место занимает «Марсель», который отстает на 16 очков и имеет игру в запаес (завтра — против «Реймса»).