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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси принес чемпионство «ПСЖ». 5 причин, почему он не заслуживает массовой критики

По ключевым показателям Лео на одном уровне с Мбаппе. И гораздо лучше Неймара.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Первый сезон Лео Месси в «ПСЖ» подходит к концу и уже принёс ему чемпионский титул. Ещё недавно аргентинец казался неприкасаемым — сначала были бесконечные «Золотые мячи», а потом он практически в одиночку тащил кризисную «Барселону». Но в последние годы критика настигла и Месси. Лео мочили за пешеходный стиль игры и снизившуюся результативность.

После перехода в «ПСЖ» критика достигла пика. Казалось, что на фоне молодого и реактивного Килиана Мбаппе аргентинец выглядит ещё более аморфным. Но насколько критика справедлива? Статистика показывает: всё не так просто. На самом деле Месси — один из главных творцов чемпионства «ПСЖ».

Источник: Reuters

Месси — всё ещё топ в плане креатива. По ключевым показателям он на уровне Мбаппе

Думали, Месси расклеился и во всём уступает Мбаппе и Неймару? Оказывается, нет. По подсчётам InStat, Лео тащит в атаке и по главным цифрам находится на уровне Килиана. А бразильца вообще значительно превосходит. Рассмотрим пять показателей. Каждый из них — причина, почему Месси не заслуживает массовой критики.

i Примечание: в статистике не учитываются матчи, сыгранные 24 апреля. Соответственно, действия Месси в чемпионском матче с «Лансом» не отображены.

Главный показатель — ключевые передачи. Здесь Месси — один из лучших в чемпионате Франции. Может, Лео и ходит пешком, но обостряет он по-прежнему шикарно. На первом месте Мбаппе (72 паса), аргентинец (68) — второй. Рядом сюрприз: третью строчку занимает Франк Онора из «Бреста». У него 67 передач.

Важен и процент удачных ключевых пасов. Здесь Месси тоже в полнейшем порядке. 48,5 процента обостряющих передач Лео оказываются удачными. У Мбаппе этот показатель — 47. Очередная сенсация — Бенжамен Буриго из «Ренна». У него из 65 пасов прошли 34 (это 52,3% удачных).

А теперь показатель, в котором Месси разрывает. Лео — один из немногих топ-ассистентов чемпионата, у которых реальных голевых передач больше, чем ожидаемых. По статистике, от Месси ждали 12 ассистов, а отдал он 13. У Мбаппе всё ещё круче (10 ожидаемых, 14 реальных), зато Неймар уступает в разы (11 ожидаемых, четыре реальных). Кстати, сенсационный Буриго и здесь хорош: ждали 18, отдал 11.

Если развивать тему ассистов, Месси — в топе среди футболистов из ведущих европейских чемпионатов. По количеству передач Лео уступает Мбаппе (14) и Томасу Мюллеру из «Баварии» (16), но матчей у аргентинца меньше. Месси провёл 21 встречу, француз — 30, немец — 29.

Последний показатель — созданные моменты. Здесь всех разрывает Димитри Пайет (64), а Месси держится на уровне Мбаппе (54 против 56) и уделывает Неймара (45). Второе место досталось Буриго (56). Интересно, где этот парень будет играть в следующем сезоне. Ему 28 лет — когда идти на повышение, если не сейчас?

Источник: Reuters

Что ждёт Месси?

Судя по последним новостям, Лео летом никуда не уйдёт. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023-го. В Испании пишут, что Месси останется в Париже, а французский L"Equipe подкрепляет это интересной информацией: клуб собирается избавиться от всех аргентинцев, кроме Лео. С Анхелем Ди Марией просто не продлят контракт, а Леандро Паредеса и Мауро Икарди ждут в Италии.

Пока единственное отличие нынешнего Месси от прежнего — голы. Лео действительно мало забивает. В чемпионате он в начале сезона не мог отличиться на протяжении пяти матчей и пока настрелял всего три гола. Исключение — Лига чемпионов, там Месси вонзил пять в семи встречах.

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