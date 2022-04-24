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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Чалова после выхода на замену помог «Базелю» разгромить «Люцерн»

Сегодня, 24 апреля, российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился взятием ворот в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022 с «Люцерном».

Базель
Люцерн
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Источник: AFP 2022

Россиянин появился на поле на 65-й минуте встречи, а на 88-й минуте забил третий мяч «Базеля» в матче. Команда Чалова одержала победу со счётом 3:0.

Напомним, 24-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. Российский нападающий сыграл в 10 матчах чемпионата Швейцарии, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Базель» набрал 56 очков в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022. «Люцерн» (27) — на предпоследнем, 9-м месте.

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