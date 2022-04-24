«Ференцварош» Черчесова стал чемпионом Венгрии, у тренера 3-й трофей в карьере

Команда 58-летнего россиянина обыграла «Уйпешт» (2:1) в 29-м туре. Клуб из из Будапешта за 4 матча до конца чемпионата на 12 очков оторвался от «Кишварды» и «Академии Пушкаша» и по дополнительным показателям уже не уступит первого места соперникам.

«Ференцварош» защитил титул и в рекордный 33-й раз стал чемпионом Венгрии. Бывший главный тренер сборной России принял команду 20 декабря 2021 года.

Для Черчесова это третий трофей в тренерской карьере. В сезоне-2015/16 он сделал золотой дубль с «Легией», выиграв чемпионат и Кубок Польши.