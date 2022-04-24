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20:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Ференцварош» Черчесова стал чемпионом Венгрии, у тренера 3-й трофей в карьере

«Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии.

Ференцварош
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Источник: Sports.Ru

Команда 58-летнего россиянина обыграла «Уйпешт» (2:1) в 29-м туре. Клуб из из Будапешта за 4 матча до конца чемпионата на 12 очков оторвался от «Кишварды» и «Академии Пушкаша» и по дополнительным показателям уже не уступит первого места соперникам.

«Ференцварош» защитил титул и в рекордный 33-й раз стал чемпионом Венгрии. Бывший главный тренер сборной России принял команду 20 декабря 2021 года.

Для Черчесова это третий трофей в тренерской карьере. В сезоне-2015/16 он сделал золотой дубль с «Легией», выиграв чемпионат и Кубок Польши.

Станислав ранее тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также российские клубы «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо».

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