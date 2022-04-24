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21:10 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в мерсисайдском дерби

«Ливерпуль» на своем поле переиграл «Эвертон» (2:0) в мерсисайдском дерби в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По голу в ворота гостей забили Эндрю Робертсон (62-я минута) и Дивок Ориги (85).

«Ливерпуль» набрал 79 очков и сократил отставание от лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» до 1 балла. «Эвертон» с 29 набранными очками занимает 18-ю строчку.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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