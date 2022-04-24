«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в мерсисайдском дерби

По голу в ворота гостей забили Эндрю Робертсон (62-я минута) и Дивок Ориги (85).

«Ливерпуль» набрал 79 очков и сократил отставание от лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» до 1 балла. «Эвертон» с 29 набранными очками занимает 18-ю строчку.