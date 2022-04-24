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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
24 апреля, источник: ТАСС

«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до 12 матчей

ТАСС, 24 апреля. Футбольный клуб «Милан» со счетом 2:1 выиграл у «Лацио» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Олимпико» в Риме.

Милан
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитым мячом в составе «Лацио» отметился Чиро Иммобиле (4-я минута). У «Милана» отличились Оливье Жиру (50) и Сандро Тонали (90+3). Иммобиле забил 26-й гол в текущем сезоне и возглавляет список бомбардиров. Ближайшим преследователем нападающего «Лацио» является форвард «Ювентуса» Душан Влахович, на счету которого 23 гола.

«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей. В последний раз подопечные Стефана Пиоли потерпели поражение в национальном первенстве 17 января в матче на своем поле против «Специи» (1:2).

«Милан» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 74 очка в 34 матчах. «Лацио» занимает шестое место с 56 очками после 34 игр. В следующем туре «Милан» примет дома «Фиорентину» 1 мая. «Лацио» днем ранее сыграет в гостях против «Специи».

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