«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до 12 матчей

Забитым мячом в составе «Лацио» отметился Чиро Иммобиле (4-я минута). У «Милана» отличились Оливье Жиру (50) и Сандро Тонали (90+3). Иммобиле забил 26-й гол в текущем сезоне и возглавляет список бомбардиров. Ближайшим преследователем нападающего «Лацио» является форвард «Ювентуса» Душан Влахович, на счету которого 23 гола.

«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей. В последний раз подопечные Стефана Пиоли потерпели поражение в национальном первенстве 17 января в матче на своем поле против «Специи» (1:2).