Почеттино согласился расторгнуть контракт с «ПСЖ» и покинет клуб в ближайшее время
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино будет уволен со своего поста в ближайшее время, сообщает Le Parisien.
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино будет уволен со своего поста в ближайшее время, сообщает Le Parisien.
Отмечается, что руководство парижан приняло окончательное решение по аргентинскому специалисту.
Сам же Почеттино также согласился прекратить сотрудничество. Клуб уволит тренера в ближайшее время.
Под руководством Почеттино «ПСЖ» в текущем сезоне досрочно выиграл Лигу 1, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала.