Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Лидс
Футбол. Зарубежный
24.04
Лацио
Милан
12
Футбол. Зарубежный
24.04
Реймс
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
24.04
Барселона
Райо Вальекано
01
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
24.04
Реймс
Марсель
01
24.04
Лилль
Страсбур
10
24.04
Клермон Фут
Анже
22
24.04
Метц
Брест
01
24.04
Нант
Бордо
53
24.04
Ницца
Труа
10
24.04
Ренн
Лорьян
50
23.04
ПСЖ
Ланс
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:27 (мск), источник: Sport24

Почеттино согласился расторгнуть контракт с «ПСЖ» и покинет клуб в ближайшее время

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино будет уволен со своего поста в ближайшее время, сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что руководство парижан приняло окончательное решение по аргентинскому специалисту.

Сам же Почеттино также согласился прекратить сотрудничество. Клуб уволит тренера в ближайшее время.

Под руководством Почеттино «ПСЖ» в текущем сезоне досрочно выиграл Лигу 1, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала.

 «Шикарная женщина! Лютый секс». Горячие фото жены тренера сборной России
Жуткое фото: красавицу-фитоняшку изуродовали на Бали. Ей пришлось забыть о нормальной жизни
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь