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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» снова опозорилась дома, «Ливерпуль» продолжает гонку за «Сити», Чалов забил впервые за полтора месяца

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Барселона
Райо Вальекано
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
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Источник: Reuters

Испания: «Райо» — кошмар Каталонии

Сенсационное поражение «Барселоны» от «Кадиса» дало повод для паники относительно лигочемпионских перспектив сине-гранатовых, однако в течение нескольких дней ситуация выправилась. Во-первых, мысленно находившийся в кубковом финале «Бетис» сенсационно уступил дома «Эльче». Во-вторых, сама «Барса» убрала с дороги прямого конкурента в лице «Реал Сосьедад», выиграв на традиционно неудобной для себя «Аноэте».

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 21, 24.04.2022, 22:00

Барселона0Райо Вальекано1

По сути, Хави оставалось закрепить достигнутое в отложенном матче с «Райо Вальекано». Только поставить задачу всегда проще, чем ее выполнить, а дебют игры шокировал «Камп Ноу». Альваро Гарсия нырнул под заброс за спину Деста и из-под пытавшегося исправить ситуацию американца отправил мяч в ближний угол. Атакам же «Барсы» в первом тайме не хватало завершения, а эффектный гол Феррана Торреса отменили из-за офсайда.

Дальше все складывалось, как с «Кадисом». Тотальное преимущество, бесконечные атаки, но — все в пустоту. Даже с поправкой на неоднозначное решение арбитра не назначить пенальти за толчок Гави в спину. Не помогли и 11 добавленных арбитром минут, на исходе которых защитник на ленточке остановил удар Дембеле. Так бесславно «Барселона» впервые со времен Луи ван Гала проиграла на «Камп Ноу» три раза подряд.

Ну, а «Райо», не побеждавший в столице Каталонии 22 года, стал дня сине-гранатовых настоящим кошмаром. Две победы в этом сезоне, первая из которых обернулась отставкой Роналда Кумана, а для второй хватило единственного попадания в створ. «Реал» не стал чемпионом, сидя на диване, только из-за отрицательного баланса личных встреч. Но в следующие выходные мадридцам будет достаточно ничьей.

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Англия: Пулишич спас Жоржиньо от кошмаров

Первый тайм лондонского дерби на «Стэмфорд Бридж» получился упорным, но совершенно не зрелищным. Как нули в графе «удары в створ» по итогам 45 минут. «Челси» при заметном перевесе в контроле не хватало быстроты принятия решений в завершающей стадии. И хотя после перерыва с этим стало лучше, «Вест Хэм» стойко оборонялся. Например, защитник заблокировал удар с нескольких метров, а Фабяньски среагировал на непростой рикошет.

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 34, 24.04.2022, 16:00

Челси1Вест Хэм Юнайтед0

Развязка же получилась драматичной, и, если бы не Пулишич, на 90-й минуте расстрелявший ворота после идеального прострела Маркоса Алонсо, ближайшие дни все бы говорили о новом провале Жоржиньо. А ведь Лукаку сделал для команды все, заставив Доусона на входе в штрафную схватить себя за руку. Удаление и пенальти в одном флаконе, однако Жоржиньо, в фирменном стиле подпрыгнув перед ударом, разве что размял вратаря.

Сразу всплыли в памяти его промахи с «точки», стоившие Италии поездки на ЧМ-2022. Между тем за клуб в этом сезоне полузащитник реализовал все девять 11-метровых, споткнувшись на десятом ударе. Но хорошо то, что хорошо кончается. «Челси» с комфортным отрывом занимает третье место, тогда как «Вест Хэм» остался в зоне еврокубков благодаря поражению «Вулверхэмптона».

Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 34, 24.04.2022, 18:30

Ливерпуль2Эвертон0

Перед стартовым свистком на «Энфилде» две ливерпульские команды в таблице разделяли рекордные для дерби 47 очков, а мотивация зашкаливала. Красным нужно продолжать погоню за «Манчестер Сити», тогда как «Эвертон» после победы «Бернли» опустился в зону вылета. Отсюда минимум опасных моментов в первом тайме и максимальное напряжение, вылившееся в две потасовки. Первую спровоцировал нырок пытавшегося заработать пенальти Гордона. И это не удивило, потому что из 12 вынесенных в этом сезоне предупреждений за симуляцию половина пришлась на игроков «ирисок».

Красные, естественно, доминировали, позволив сопернику за первые 45 минут выполнить всего 32 передачи. Но какой в это был смысл при отсутствии забитых мячей? И все же Юрген Клопп нашел победный рецепт, выпустив на поле свою палочку-выручалочку Ориги. Бельгиец очень тонко обыгрался с Салахом около угла площади ворот, а египтянин выполнил подачу на голову Робертсону. Забавно, но шотландский король результативных передач из пяти своих голов в АПЛ четыре забил со «второго этажа». Это, впрочем, один из козырей «Ливерпуля», который лидирует в чемпионате по результативным ударам головой. Четырнадцатый такой мяч в концовке отправил в сетку злой гений «Эвертона» Ориги.

Не проигрывающий на протяжении четырнадцати туров «Ливерпуль» по-прежнему дышит лидеру в спину, а Фрэнк Лэмпард после восьмого подряд гостевого поражения, чего не случалось с «ирисками» с 1948 года, все ближе к катастрофе.

Италия: «Милан» снова первый, Спаллетти проиграл за семь минут

Футбол

Италия 2021/2022
Тур 34, 24.04.2022, 16:00

Эмполи3Наполи2

Начав сезон по чемпионскому графику, «Наполи» оказался не готов к решающему отрезку. После серии из трех побед команда Лучано Спаллетти в последних турах дома потеряла пять очков против «Фиорентины» и «Ромы», что фактически свело спор за скудетто к миланскому противостоянию. Чтобы остаться в игре, требовалось выжимать из оставшихся матчей максимум, но южане и тут сели в лужу, потерпев невероятное поражение от не побеждавшего с середине декабря «Эмполи».

Возможно, гостей убаюкали две голевых атаки на стыке таймов, когда Мертенс классно ворвался в штрафную под передачу с фланга, а Замбо-Ангисса после отличного перехвата вывел на ворота Инсинье? Как бы там ни было, концовка превратилась в кошмар, а ее главным неудачником стал Мерет. При счете 2:1 голкипер завозился с мячом, и накрывший его Пинамонти забивал уже в пустые ворота. Получается, принадлежащий «Интеру» форвард выбил из игры одного из конкурентов «нерадзурри».

Футбол

Италия 2021/2022
Тур 34, 24.04.2022, 21:45

Лацио1Милан2

Главная интрига этого тура — противостояние Рима и Милана. И если в субботу «Интер» легко разобрался в «Ромой», то сутки спустя дебют остался за представителями Вечного города. Иммобиле здорово сыграл на опережении после прострела Милинковича-Савича, и это был фирменный футбол Маурицио Сарри. На смену ему, впрочем, довольно быстро пришел прагматизм, и почти все оставшееся до перерыва время «Лацио» посвятил самоотверженной обороне собственных ворот.

Свой гол «Милан» точно заслужил, и в начале второго тайма терзавший римскую оборону Рафаэл Леау снова поставил соперника в тупик пасом на уже не промахнувшегося Жиру. Когда француза меняли, он был явно недоволен, однако Стефано Пиоли знал, что делать. Именно Ребич, который вышел вместо Жиру, в компенсированное время на бровке «выгрыз» мяч у Марушича, а еще один джокер — Ибрагимович — выполнил результативную скидку на Тонали. «Милан» снова первый, но у «Интера» еще есть в запасе отложенная игра.

Швейцария: Чалов снова в деле

«Базель» — «Люцерн» — 3:0 (0:0)

Весна началась для Федора Чалова великолепно. Сначала дубль в ворота «Санкт-Галлена», потом гол «Лугано», однако после 6 марта у форварда началась засуха. Он не всегда попадал в стартовый состав, и вот черная полоса арендованного у ЦСКА футболиста наконец-то закончилась. В воскресенье в игре с находящимся в зоне стыков «Люцерном» Чалов на 65-й минуте сменил Эспозито при скользком счете 1:0, после чего ветеран Штокер оформил дубль и удвоил перевес «Базеля», а российский легионер установил окончательный счет за несколько минут до финального свистка. Это четвертый гол Федора в чемпионате Швейцарии, где его команда идет второй, опережая «Санкт-Галлен» на шесть очков, но безнадежно — на 13 баллов — отставая от «Цюриха».

Статистика дня

  • 5 матчей с перевесом в пять мячей выиграл в текущем чемпионате Франции «Ренн», с отрывом лидирующий по этому показателю в европейских лигах топ-5.
  • 7-м тренером, проведшим 500 матчей в бундеслиге, стал наставник «Герты» Феликс Магат.
  • 14 мячей прямыми ударами со штрафных забил в АПЛ полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Прауз. Он обогнал Криштиану Роналду и уступает только рекордсмену турнира Дэвиду Бекхэму (18).
  • 34 гола и 19 дней Маттиасу Яйсле. Главный тренер «Зальцбурга» стал самым молодым специалистом, выигравшим чемпионат Австрии. Он превзошел рекорд Херберта Прохазки, который в 1991 году привел к титулу венскую «Аустрию» в 35 лет и 309 дней.
  • 74 секунды потребовалось нападающему «Брайтона» Уэлбеку, чтобы забить самый быстрый гол в АПЛ как для самого игрока, так и для его команды.
  • 84 гола пропустил в текущем сезоне «Бордо». Это худший показатель в лиге 1 за последние 40 лет.

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