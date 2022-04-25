«Мы будем по нему скучать». Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси»

«Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе.



Мы сделали все возможное — я и клуб, но больше не могли бороться из-за санкций. Без них мы хотя бы могли бы продолжать бороться за сохранение Антонио в команде, но сейчас у нас связаны руки. Мы не принимаем его решение на свой счет. Это его решение.



Он является ключевой фигурой в команде и останется с нами до конца сезона. Да, [его уход] разочаровывает. Мы будем сильно по нему скучать. Нам придется искать другое решение», — цитирует Тухеля Sky Sports.