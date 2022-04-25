Месси может остаться в «ПСЖ» еще на один сезон
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси планирует остаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен» еще на один сезон, сообщает Sky Sports News.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси планирует остаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен» еще на один сезон, сообщает Sky Sports News.
По данным источника, парижане намерены строить команду именно вокруг 34-летнего Месси, тогда как будущее Неймара и Килиана Мбаппе, а также главного тренера Маурисио Почеттино остается под вопросом из-за недовольства владельцев проигрышем мадридскому «Реалу» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
В минувшие выходные парижский клуб досрочно завоевал десятый титул чемпиона Франции, став недосягаемым для конкурентов за четыре тура до финиша турнира.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.