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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси может остаться в «ПСЖ» еще на один сезон

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси планирует остаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен» еще на один сезон, сообщает Sky Sports News.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, парижане намерены строить команду именно вокруг 34-летнего Месси, тогда как будущее Неймара и Килиана Мбаппе, а также главного тренера Маурисио Почеттино остается под вопросом из-за недовольства владельцев проигрышем мадридскому «Реалу» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

В минувшие выходные парижский клуб досрочно завоевал десятый титул чемпиона Франции, став недосягаемым для конкурентов за четыре тура до финиша турнира.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.

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