Месси может остаться в «ПСЖ» еще на один сезон

По данным источника, парижане намерены строить команду именно вокруг 34-летнего Месси, тогда как будущее Неймара и Килиана Мбаппе, а также главного тренера Маурисио Почеттино остается под вопросом из-за недовольства владельцев проигрышем мадридскому «Реалу» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

В минувшие выходные парижский клуб досрочно завоевал десятый титул чемпиона Франции, став недосягаемым для конкурентов за четыре тура до финиша турнира.