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25 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Туринцы на выезде одолели соперника со счетом 2:1.

Ювентус
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ближе к концу первого тайма счет в матче открыл нападающий Джакомо Распадори. Но tit до перерыва форвард Пауло Дибала сравнял счет. А в конце второй половины победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.

«Ювентус» набрал 66 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на 1 очко от идущего третьим «Наполи». «Сассуоло» занимает 10-ю строчку (46 очков).

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Первый тайм: 1:1
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