Капитан «Бетиса» Хоакин вновь сфотографировался голым возле Кубка Испании

На этом фото Хоакин находится рядом с кубком абсолютно голым. Таким образом, Хоакин повторил своё нашумевшее фото 14-летней давности.

Напомним, в 2008 году Хоакин в составе «Валенсии» выиграл Кубок короля. После матча появилось фото абсолютно голого Хоакина, танцующего рядом с кубком вприсядку.

Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В сезоне-2021/2022 «Бетис» сумел стать обладателем Кубка Испании спустя 17 лет. В сезоне-2004/2005 капитан клуба Хоакин также выигрывал этот трофей вместе с командой.