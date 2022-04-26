Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Премьер-лига
25.04
Краснодар
Зенит
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Сассуоло
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Кристал Пэлас
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
27.04
Фиорентина
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
27.04
Аталанта
Торино
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
24.04
Барселона
Райо Вальекано
01
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
21.04
Кадис
Атлетик
23
21.04
Леванте
Севилья
23
21.04
Эспаньол
Райо Вальекано
01
20.04
Осасуна
Реал
13
20.04
Сельта
Хетафе
02
20.04
Атлетико
Гранада
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Бетиса» Хоакин вновь сфотографировался голым возле Кубка Испании

«Бетис» опубликовал фото капитана команды Хоакина после победы в финале Кубка Испании с «Валенсией» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).

Наверх

На этом фото Хоакин находится рядом с кубком абсолютно голым. Таким образом, Хоакин повторил своё нашумевшее фото 14-летней давности.

Напомним, в 2008 году Хоакин в составе «Валенсии» выиграл Кубок короля. После матча появилось фото абсолютно голого Хоакина, танцующего рядом с кубком вприсядку.

Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В сезоне-2021/2022 «Бетис» сумел стать обладателем Кубка Испании спустя 17 лет. В сезоне-2004/2005 капитан клуба Хоакин также выигрывал этот трофей вместе с командой.

В нынешнем сезоне Хоакин провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
Расклад на плей-офф НХЛ. С кем сразится великий Овечкин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь