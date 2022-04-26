«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром и планирует строить команду вокруг Месси

По данным источника, «ПСЖ» открыт для того, чтобы позволить Неймару уйти. Команда собирается перестроиться этим летом. В новый сезон команда, скорее всего, войдёт под руководством нового главного тренера и постарается получить максимальную отдачу от Месси.

Ранее сообщалось, что Месси планирует остаться в команде ещё на один сезон.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.