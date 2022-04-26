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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром и планирует строить команду вокруг Месси

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром и планирует строить команду вокруг аргентинца Лионеля Месси, сообщает Sky Sports.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, «ПСЖ» открыт для того, чтобы позволить Неймару уйти. Команда собирается перестроиться этим летом. В новый сезон команда, скорее всего, войдёт под руководством нового главного тренера и постарается получить максимальную отдачу от Месси.

Ранее сообщалось, что Месси планирует остаться в команде ещё на один сезон.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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